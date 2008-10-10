СРОЧНО! Яна Чурикова снова выходит замуж

Известная телеведущая Яна Чурикова, совсем недавно пережившая тяжёлый развод с первым мужем Иваном Цыбиным, приняла волевое решение долго не горевать. Не так давно Яне сделал предложение руки и сердца её нынешний возлюбленный - известный столичный бизнесмен Денис Лазарев, с которым у нее роман больше года. Радостной новостью Яна поделилась с коллеами в коридорах Останкино. Денис - владелец крупной пиар-компании. Пару сейчас связывают самые искренние и теплые чувства. Это лето стало, пожалуй, самым счастливым для Яны. Ведь они не раз уже ездили в совместный отпуск и проводили время на самых дорогих курортах мира. Сама же Чурикова ничуть не скрывает новой страсти, и на светских вечеринках открыто появляется с Денисом. "Яна недавно приезжала в Останкино и поделилась с нами радостной новостью, - рассказывают коллеги Чуриковой. - Денис сделал ей предложение, и она согласилась". Свадьба, по слухам, назначена на начало весны будущего года. Жених долго уговаривал Яну отметить радостное событие за границей: в Париже или Милане, но родная земля Чуриковой ближе. Она настояла на том, чтобы церемония прошла в родной Москве. Сейчас будущие супруги выбирают загс, причем по такому принципу: чем дальше от Садового кольца, тем лучше. Яну нетрудно понять: грядущий праздник - событие личного характера, и звезда не хотела бы предавать его огласке.