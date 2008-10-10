Шарлиз Терон продолжают судить

Шарлиз Терон в этом месяце придется наведаться в Федеральный суд южного района Нью-Йорка. Причина - продолжение дела, возбужденного против актрисы швейцарским приозводителем часов Raymond Weil. Суть дела такова: истец утверждает, что "оскароносной" актрисе бало заплачено 20 млн. долларов за то, что она работает рекламным лицом часовой марки. Согласно контракту, Шарлиз должна была носить часы Raymond Weil с октября 2005 по декабрь 2006 года. Однако 14 марта 2006 года Шарлиз появилась на пресс-конференции в Техасе с совершенно другими часами на руке! Оказывается, красавица заключила одновременный контракт с Dior и стала лицом нового парфюма марки. Почему-то Шарлиз решила, что может носить и часики от Диор вместо Раймонд Вайл. Естественно, на пресс-конференции работали фотографы, который засняли красотку во "вражеских" часах - и снимки эти немедленно попали на стол к руководителям швейцарского бренда. Понятное дело, компания тут же подала в суд на актрису за нарушение контракта. Совершенно непонятно, что побудило Терон сделать столь еобдуманный шаг - ибо подобные контракты вещь жесткая, а тути неопровержимые улики налицо. Исход дела мы узнаем в конце месяца... но, думаю, Шарлиз не поздоровится...