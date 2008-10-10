На презентации журнала Shopping Guide Николаю Баскову подарили часы с 219 бриллиантами. Теперь руку певца украшают белое золото, платиновый корпус и более двух сотен заветных камней. Неудивительно, что подарок пришелся тенору по вкусу - настроение артиста поднялось в момент. Николай - редкий артист, который не лукавит, говоря о дорогих подарках, а честно признается: такие презенты - жуть как приятны. Весь вечер Коля не мог оторвать взгляд от своего запястья. - Великий может носить только дорогие часы, - увидев блеск бриллиантов, восторженно воскликнул Басков. Разглядывая новоприобретенное украшение, Николай вдруг услышал: - Так это же женские часы! Николай недоуменно развернулся к дарителю, на что владелец сети ювелирных украшений искренне произнес: - А ведь Николай Басков мог бы быть и женщиной! Шквал аплодисментов и неистового смеха взорвал зал. Николая, как ни странно, такое заявление ничуть не смутило, а даже подзадорило. - Да! Да! Я смог бы быть и женщиной. Я настолько красивый, - смеялся артист. - Ох, да за эти часы могу быть кем угодно! В самый разгар вечера все же выяснили, что часы вовсе не женские, а унисекс. - Секс?! Это хорошо - прокомментировала вошедший в раж Басков. Зажигательные танцы Баскова мгновенно завели всех окружающих дам. Первой к певцу присоединилась Оксана Робски. Но неугомонный артист пробыл со светской львицей недолго. Скоро его внимание привлекла экс-ведущая детской программы «Спокойной ночи малыши» Татьяна Веденеева. Артист просто-таки зацеловал красивую женщину.