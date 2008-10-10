Филипп Киркоров: Мои охранники не били бизнесмена!

Филипп Киркоров утверждает, что не имеет никакого отношения к ЧП, произошедшему в Екатеринбурге. Тут-то и стать всем миром на защиту поклонников, страдающих от распоясавшихся охранников звезд, но в рассказе несчастного бизнесмена возникают странные нестыковки. Редакция "КП" в Екатеринбурге показала избитому фотографию постоянных секьюрити Киркорова. И жертва опознала одного человека. Странно, но им стал случайно попавший в кадр сотрудник казахстанского оргкомитета "Евровидения". Мало того, что он не работает на Киркорова, его и в Екатеринбурге в те дни не было. Сам Филипп Киркоров, с которым мы немедленно связались ,сообщил, что вылетал в Екатеринбург один, без охраны. Его секьюрити прибыли лишь поздно вечером. Эту информацию нам подтвердили в аэропорту "Шереметьево-1". По словам того же Филиппа, пока не прилетели его телохранители, оганизаторы гастролей в Екатеринбурге предоставили ему местную охрану. И, если неприятный инцидент случился, то виноваты в нем именно они. Кстати, на этом настаивает и директор певца. - Почему этот бизнесмен решил, что на него напали охранники Филиппа? - удивился директор Киркорова Андрей Журавлев. - К сведению, Киркорова в Екатеринбурге охраняла местная служба безопастности. И все вопросы нужно задавать ей. Однако организаторы гастролей певца в Екатеринбурге это отрицают. - Киркоров прилетел сюда из Москвы со своей охраной, - сообщил нам официальный представитель фирмы «Кассир.РУ» Александр Шеляпин. Так что история получилась темной. Тем более, что в суд избитый бизнесмен Олег Адамкевич, собирается подать именно на Киркорова, хотя певец и пальцем его не тронул. Филипп Киркоров: - Я вылетил в Екатеринбург один, - сказал Филипп. - Моя охрана прилетела позже. В их отсутствие, меня сопровождали местные секъюрити. И что там произошла за ЧП я не знаю. Я ничего не видел