Диана Арбенина открыла свою женскую сущность

7 октября верхний этаж столичного бутик-отеля Golden Apple превратился в обитель музыкантов группы "Ночные Снайперы". Все перемешалось в большом номере с интерьерами в стиле хай-тек: барабанщик в душе, клавишник на полу, басист в гардеробной... Снимали новый клип на песню "Прекрасных дней". Напомним, что идея ролика принадлежит Диане Арбениной, а оператором выступил Роман Васьянов - оператор-постановщик фильмов "Тиски" и "Стиляги" Валерия Тодоровского. - Идея была в том, чтобы показать музыкантов, играющих в нетипичных обстоятельствах и странных местах, - рассказывает NEWSmusic.ru Диана Арбенина. - Ведь это в каком-то смысле естественно для них: каждый раз перед концертом, за кулисами, ты чувствуешь себя совершенно не готовым выйти на сцену. Но когда выходишь и берешь в руки инструмент, ты паришь и можешь себя проявить в любых абсолютно местах. В художественном произведении, коим является видеоклип, мы решили, что пацаны будут играть гостиничном номере - фактически доме для любого гастролирующего музыканта. Гитарист Иван Иволга снимался на фоне белоснежных простыней спальни, басист Дмитрий Максимов отправился в гардеробную, и самой большой трудностью было уместить в узком пространстве гриф его гитары. Клавишник Андрей Титков импровизировал на полу небольшой гостиной. Отдельное мужество потребовалось проявить барабанщику Дмитрию Горелову: его снимали в душевой кабинке прямо на фоне льющейся по новому черному костюму воды. Стилист Василиса Гусарова предложила музыкантам строгие, но с неожиданными элементами (например, белые кеды и вязаная шапочка у басиста) образы в черно-белой гамме. На фоне своих коллег-мужчин Диана смотрелась особенно хрупко в черном трикотажном платье, высоких сапогах и белых чулках. - Пришла пора, когда можно не смущаясь и не защищаясь, показать всю свою женскую сущность, - улыбается артистка. До глубокой ночи Роман и Диана складывали своеобразный паззл: в результате из отдельных планов Дианы и четырех музыкантов при помощи монтажа и вклеек хроникальной съемки маленькой Дианы, должно получиться "настроенческое" видео, которое отражало бы сдержанный лиризм песни. Творческим тандемом с Романом Васьяновым Диана осталась очень довольна: - Так динамично и интересно, что я даже не устала. Монтаж ролика займет около двух недель, и в ноябре его планируется запустить в телеротацию.