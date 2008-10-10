Джеймс Бонд пережил пластическую операцию

40-летний Дэниел Крэйг вышел из своего дома в Лондоне, а спустя несколько минут его догнала герлфренд Сатсуки Митчелл с пакетом из магазина Prada. Рука Дэниела Крейга все еще на перевязи - это вторая травма, которую он получил во время съемок фильма Квант милосердия. Первая случилась в июне - Бонда случайно ударил коллега по съемочной площадке, из-за чего актеру на лицо наложили шов из восьми стежков, сообщает сайт «Сутки». "Это было жутко неудобно, - рассказал Дэниел Крейг журналу Elle. - Но, к счастью, мне выделили отличного пластического хирурга" С пятницы, 17 октября, актер начнет появляться в телевизионных шоу, рекламируя 22-ой фильм Бондианы, премьера которого в СНГ состоится 6 ноября 2008 года.