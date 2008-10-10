«Иванушки International» записали песню «Ирония судьбы»

Андрей Григорьев-Аполлонов, группа «Иванушки International» записала несколько новых песен, одна из которых называется «Ирония судьбы». Ребята вплотную готовятся к Новому году, не исключено, что они станут участниками многих новогодних программ, для которых собственно и готовят песни, сообщает Toppop.ru. «Помимо того, что я сейчас занимаюсь ремонтом своего дома, - сказал Андрей Григорьев-Аполлонов, - мы вместе с Кириллом и Олегом успеваем записываться на студии. Песня, которую мы подготовили для поклонников на Новый год называется очень просто - у нее схожее название с культовым российским новогодним фильмом - «Ирония судьбы». Совместно с Dj Groove и Микаэлем Таривердиевым мы, по-моему, сделали настоящий хит. Песня будет стопроцентно модной».