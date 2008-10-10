Максим Галкин оскорбил коллегу

Юморист Максим Галкин и комментатор Дмитрий Губерниев для шоу "Звездный лед" оказались настоящим подарком. Чувство юмора обоих ведущих придает проекту особой пикантности, ведь свое красноречие партнеры нередко обрушивают друг на друга. Так, во время съемок очередного выпуска "Звездного льда" между Галкиным и Губерниевым случилась словесная перепалка. Вовлеченной в своеобразный конфликт оказалась и сидевшая в жюри Тина Канделаки, как всегда, бурно реагировавшая на все происходившее в студии. "Тина, я вот все думаю, где же у тебя выключатель", - осадил телезвезду Максим Галкин. "Я могла бы вам его показать, но это неприлично!" - парировала телеведущая. "Интересно, ты специально тренируешься, чтобы так быстро говорить? Тебе бы многие позавидовали. Например, наши спортивные комментаторы, которые иногда бывают косноязычными", - сказал в ответ Максим, видимо, забыв о присутствиии рядом Губерниева. Дмитрий оскорбился и принялся защищать коллег по цеху. "Максим, кто вам сказал, что наши комментаторы косноязычные?" - взвился Губерниев. Максим поспешил добавить, что вовсе не Дмитрия имел в виду, и обвинил остальных комментаторов в постоянных оговорках. "А вы бы, Максим, попробовали хоть раз говорить не по написанному!" - едко заметил Губерниев. Небольшая словесная дуэль дала начала целой битвы. Как пишет "Комсомольская правда", Галкин и Губерниев постоянно делали выпады друг против друга. К счастью, никакой ссоры между ведущими вне съемок не произошло. "Ну что вы, - сказал Дмитрий Губерниев. - Я несказанно рад, что мы работаем в паре с Максимом, и, мне кажется, получается весьма органично. Я не знал Максима лично до этой программы, но сейчас мы очень хорошо общаемся и ни в коем случае друг на друга не обижаемся! Мы профессионалы и работаем для того, чтобы наше шоу нравилось людям, чтобы его интересно было смотреть. А эти пикировки его даже делают острее".