Лиза Боярская страдает от бездарности

Актриса Лиза Боярская благодаря известной на всю страну фамилии с самого начала стала заметным персонажем в отечественном кинематографе. Сейчас на счету дочери Михаила Боярского и Ларисы Луппиан немало ролей, в том числе и в нашумевших "Иронии судьбы" и "Адмирале". Казалось бы, теперь Лизе самое время наслаждаться славой и востребованностью и начать придирчиво выбирать роли. Как это ни парадоксально, именно с предложениями сняться в том или ином фильме у Лизы возникают самые большие проблемы. Сама девушка признается, что страдает от бездарности нынешних кинематографистов. "Роли-то предлагают разные, но вот сценарии, как правило, плохие, - сетует Лиза в интервью газете "Труд". - Они даже не ужасные, а чудовищные, непотребные, бездарные и не пригодные вообще ни к чему! Я не понимаю, как и почему в сценарном цехе вдруг так упала планка. Мне обидно. Ведь почему сегодня снимается множество ремейков? Да потому, что новых качественных сценариев крайне мало. Вот режиссеры и копаются в старом материале". "За последние годы у меня могла случиться масса ролей и фильмов, на которые я в принципе была согласна, - добавила Боярская. - Сейчас смотрю эти картины и думаю: слава богу, что на эту роль не утвердили, а в этом кино не смогла сняться из-за работы в театре". Еще один парадокс заключается в том, что обретающая все большую популярность актриса часто остается неузнанной. "Если меня и узнают, то в основном в провинции, - говорит актриса. - В провинции народ более внимательный и менее искушенный. А в Питере и Москве я совершенно спокойно хожу по улицам. Меня это только радует! Повышенное внимание очень обязывает. Но я понимаю: при удачной кинокарьере узнавание рано или поздно придет. Это издержки профессии, и нужно к этому быть готовым".