Ургант продал Глюкозе огромную куклу

В России в последнее время стали возвращаться к такому практически забытому делу, как благотворительность. Сейчас практически все социально благополучные люди стараются сделать так, чтобы помочь тем, кто нуждается в защите и поддержке. Звезды шоу-бизнеса не исключение, они тоже стремятся поделиться тем, что у них есть, причем далеко не всегда речь идет о чем-то материальном. На днях известный шоумен и телеведущий Иван Ургант попробовал себя в роли аукциониста. Он продавал изысканные вещи. А вырученные деньги от продаж пойдут в фонд, занимающийся социальной защитой и поддержкой осиротевших детей. Торги проводились в одном из столичных клубов, где собрался весь светский бомонд. Однако не все решались приобрести дорогостоящие вещи. "Мы ничего не покупали, но зато мы там пели и считаем, что тем самым выразили свою поддержку и помощь", - прокомментировала корреспонденту Дней.Ру Сати Казанова, солистка группы "Фабрика" . – "Если этого было недостаточно, то очень жаль". Подобной линии поведения придерживались и другие приглашенные артисты, считающие, что деньги, это, по счастью, не единственная субстанция, которую можно конвертировать в добро. Зато Наталья Ионова, которую знают, скорее, как певицу Глюкозу, решила помочь детям деньгами. Она без затруднений рассталась с не очень значимой для нее суммой денег для спасения бездомных детей. Очаровательная молодая мама, которая, кстати, посетила аукцион с сыном Сашей, купила куклу за пятьдесят тысяч рублей. "Во-первых, Иван Ургант хороший продавец, - улыбается молодая мама Наталья Ионова. "Я не смогла устоять перед этой куклой, она ведь шикарная блондинка и так на меня похожа, да и с меня ростом. Таким образом, я убью двух зайцев и детям-сиротам помощь окажу и свою доченьку порадую".