Снимать четвертых «Пиратов Карибского моря» будет Тим Бертон

Четвертые "Пираты Карибского моря" продолжают обрастать слухами: к 56-миллионному гонорару Джонни Деппа и вероятному отсутствию в новой постановке Орландо Блума, Киры Найтли и Джеффри Раша добавилась еще парочка. Во-первых, если верить ресурсу Cinemablend, режиссером квадриквела может стать Тим Бертон! Разумеется, информация получена от надежного инсайдера. Во вторых, сайт сообщает, что новые "Пираты", вероятнее всего, дадут начало второй трилогии, в которой Джек Воробей пустится на поиски Фонтана Вечной Молодости, да не в одиночку, а в компании родного братца, на роль которого якобы претендуют Саша Барон Коэн и Рассел Бренд (рок-звезда в комедии "В пролете"). Что ж, если все вышесказанное насчет замены Гора Вербински на Тима Бертона ненароком окажется чистой правдой, то для Бертона и Деппа четвертые "Пираты" станут уже восьмым совместным проектом (считая мультфильм "Труп невесты" и "Алису в стране чудес", премьера которой состоится в 2010).