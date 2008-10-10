Аврил Лавин рассталась с мужем?

Если верить таблоидам, брак Аврил Лавин и ее мужа - рокера Дерика Уибли - находится на гране распада. Как сообщает National Enquirer, отношения пары ухудшились в этом году. А способствовало этому мировое турне певицы. И--за него супруги не виделись месяцами. Кроме того, в том время, как Аврил вовсю отрабатывала концерты, Дерик пил да гулял. Вот что рассказал изданию неназванный источник: "Они отдалились друг от друга еще несколько месяцев назад. Дерик не заинтересован в своей собственной карьере, так что он только пьет и тусуется". Говорят, недавно его видели в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса с незнакомой женщиной, которую он нежно держал за ручку. Комментариве со стороны Лвин и Уибли пока не последовало.