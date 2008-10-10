Долина отказалась участвовать в шоу «Две звезды»

Скоро на Первом канале стартует полюбившееся всем музыкальное шоу «Две звезды». Однако на этот раз в проекте не примет участия победительница позапрошлого сезона Лариса Долина. Певица отказалась от сделанного ей предложения и предпочла участию в рейтинговом шоу собственный гастрольный тур по городам России. В первом сезоне шоу «Две звезды» Лариса Долина блистала в эфире Первого канала вместе с Гариком Мартиросяном. У этого дуэта не было конкурентов - прекрасные вокальные данные обоих плюс несомненное обаяние и сногсшибательное чувство юмора. Гарик и Лариса стали первыми единогласно. Поэтому, когда зрители не увидели Ларису во втором сезоне проекта, они испытали искреннее разочарование. В этом году Долина вновь получила предложение петь на Первом. И снова ответила отказом. - В этом году мы отказались участвовать в проекте "Две звезды", - признался Life.ru супруг Ларисы Александровны Илья Спицын. - Мы считаем, что в этот раз наше участие там бессмысленно, ведь Лариса уже была первой. Лучшего результата уже не добиться. Еще одна причина, по которой Лариса отказывается от участия в шоу, - гастрольный тур. Уже сейчас Долина разъезжает с концертами по городам Сибири. Тем временем подготовка к третьему сезону идет полным ходом. Организаторы проекта утверждают имена будущих участников. Известно, что звезда сериала «Общая терапия» Анна Снаткина уже приступила к репетициям. Вполне возможно, соревноваться с ней будет ее коллега по телесаге, один из самых красивых актеров нашего кино Андрей Чернышев.