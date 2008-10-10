СРОЧНО! От Юли Волковой ушел муж

Около недели назад гражданский муж Юли Волковой 29-летний предприниматель Парвиз Ясинов покинул семейное гнездышко. Не успела 23-летняя эпатажная певица получить от возлюбленного долгожданное предложение руки и сердца, как в отношениях парочки наступил полный разлад. Как стало известно Life, яблоком раздора в отношениях молодой пары стала ревность. По словам близких друзей Юли и Парвиза, в последнее время вспыльчивая Юля частенько закатывала необоснованные сцены ревности своему суженому. - Если сюда приедет Парвиз, я сразу же уеду, видеть его не хочу! - в разгар очередной ссоры на одной из вечеринок кричала во весь голос подвыпившая «татушка». Не секрет, последний месяц парочка жила, как кошка с собакой: постоянные ссоры, семейные разборки и выяснения отношений. Сейчас опечаленная уходом отца семейства молодая мама и солистка скандальной группы «Тату» живет одна с двумя детьми: 4-летняя дочь Виктория и годовалый сын Сэм ждут возвращения папы с нетерпением. Свадьба Напомним, что предложение своей возлюбленной, солистке группы «Тату» Юле Волковой Парвиз сделал в Сочи на фестивале «Пять звезд». До этого момента пара жила и воспитывала ребенка в гражданском браке, но мириться с таким положением Парвиз больше не намерен. Как ранее сообщал счастливый жених, свадебную церемонию они решили провести вдали от московской суеты, на островах Фиджи. Молодожены арендуют целый остров на двоих, где проведут незабываемый медовый месяц. - Там есть маленький остров, его площадь около километра всего, вот туда с Юлей мы поплывем, на лодке, которой буду управлять я сам. Там мы планируем прожить целый месяц вдвоем, - признался романтичный жених. Однако сейчас Юле и Парвизу не до романтики. Обоим придется приложить массу усилий, чтобы наладить мир в семье.