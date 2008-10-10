Гитарист МакSим жестоко избит

Музыканта Дмитрия Бахтинова доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Вчера вечером гитарист популярной группы «МакSим» был жестоко избит в районе Киевского вокзала. Четверо неизвестных окружили 27-летнего гитариста и потребовали у него деньги. - Деньжата у тебя водятся? Давай поделись, не скромничай, - настойчиво напирали на музыканта хулиганы. Отрицательный ответ явно не устроил недоброжелателей. После недолгой словесной перепалки хулиганы начали чудовищно избивать гитариста. - У меня с собой были деньги, которые мне выплатили за концерт, порядка 45 000 рублей, - рассказывает LIFE.RU Дмитрий. - От сильного удара в голову я потерял сознание, деньги украли. Прохожие помогли покалеченному Диме оправиться и вызвали скорую. После обследования выяснилось, что у музыканта популярного коллектива перелом нескольких ребер и сотрясение головного мозга.