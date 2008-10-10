После расставания с девушкой у Стаса Пьехи - новое увлечение!

Певец Стас Пьеха расстался со своей девушкой, а потому некоторое время находился не в очень хорошем расположении духа. Однако теперь у артиста все наладилось. У Пьехи - новое увлечение. В настоящее время он грезит самолетами! Это стало серьезным увлечением и настоящей страстью для Стаса. Пьеха пилотирует самолеты. Он старается проводить на тренингах, как можно больше времени. Того и гяди - переквалифицируется в летчики. После окончания проекта "Первая эскадрилья", Стасу была вручена медаль за "Популяризацию авиационного спорта". Теперь она заняла почетное место рядом с кубком по картингу. Попутно добавим, что один из телеканалов- эфирное место работы Стаса, делает календарь к Новому году, где представляет своих топовых ведущих с их спортивными увлечениями. И, конечно, Стас запечатлен на снимке вместе со своим родным самолетом. Прямо как в известной песне "первым делом - самолеты, ну а девушки - потом".