Кайли Миноуг одарили бриллиантовым диском

Национальная федерация производителей фонограмм впервые в истории российской музыкальной индустрии вручила «бриллиантовый» диск иностранному артисту за выдающиеся продажи легальных физических носителей на территории России. Первой обладательницей этого престижного сертификата, ранее никому не вручавшегося, стала австралийская супер-звезда Кайли Миноуг. «Бриллиантовый» диск присвоен певице за продажи свыше 60 000 копий альбома “Fever”. Памятный диск будет передан в компанию «Гала Рекордз» - официальному представителю концерна EMI Music, выпускающему диски Кайли Миноуг по всему миру. Альбом “Fever” был выпущен в октябре 2001 года, и сразу же возглавил британский национальный чарт, став трижды платиновым к концу года. В Австралии этот релиз дебютировал на вершине хит-парада (став 7 раз платиновым), а в Германии стал первым альбомом Кайли, возглавившим национальный чарт. Первый сингл с альбома Fever “Can’t Get You Out Of My Head” стал главным хитом 2001 года во многих странах мира, включая Великобританию, Австралию, Норвегию, Австрию и Германию. В Великобритании этот сингл не сходил с первого места в течение 2 месяцев, установив, таким образом, рекорд в истории чартов этой страны.