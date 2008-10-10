Ванесса Паради боится красных дорожек

Ванесса Паради тоже нашла, что рассказать журналу Elle. 35-летняя подруга Джонни Деппа призналась, что ужасно боится красных дорожек. То есть ее пугают не сами дорожки - а гламурные пафосные мероприятия, на которые ей приходится ходить вместе с Джонни. "Красные дорожки - не то, что мне досконально знакомо. Они меня пугают, я себя чувствую скованно и неудобно, жалуется Ванесса. - У меня нет знаменитых соседей - а если бы и были, я бы старалась их избегать. Я не веду светский образ жизни". При этом Ванесса, конечно, отдает себе отчет в том, насколько ей повезло в жизни. "Я живу в прекрасных домах, гостиницах - и это, конечно, здорово. Но мы с Джонни при этом не социальные личности, мы не ходим на всякие премьеры или вечеринки". А еще Ванесса добавила интересную фразу: она полагает, что секрет ее семейного счастья кроется... в правильном мужчине:) "Может быть, я хорошая подруга потому, что я подруга именно этого мужчины. Не знаю, была бы я такой же хорошей девушкой для кого-то другого".