Фото кормящей грудью Джоли будет опубликовано

В одном из ближайших номеров американского глянцевого журнала W появится фотография Анджелины Джоли, кормящей грудью одного из новорожденных близнецов. Снимок был сделан супругом Джоли Брэдом Питтом в их французском поместье в середине августа, сообщает Showbiz Media. Как отмечает издание Daily Telegraph, снимок получился красивым и трогательным, передает Lenta.ru. Это не первый снимок детей звездной четы, появляющийся в прессе: ранее, в начале августа Джоли и Питт продали фотографии своих новорожденных близнецов британскому журналу Hello и американскому People за 14 миллионов долларов. Во сколько обошелся журналу W снимок Джоли в процессе кормления грудью, не уточняется.