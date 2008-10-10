Вячеслав Зайцев оскорбил Бориса Моисеева

Известный модельер Вячеслав Зайцев и певец Борис Моисеев крепко поругались на почве моды. Во время съемок программы «Модный приговор», которая стала выходить на украинском телеканале «Интер», 70-летний кутюрье отпустил несколько резких замечаний в адрес 54-летнего артиста. «Он же абсолютно бездарный, и категорически не имеет вкуса, а уж тем более никакого отношения к моде. И то, что он говорит, и как рассуждает об одежде, мне было просто стыдно слышать» - возмутился маэстро. Моисеев в долгу не остался: «Зависть - вещь ужасная! Не надо бояться конкуренции, Вячеслав Михайлович. Если вы не уверены в своих силах и в своем творческом потенциале, то это другой разговор. Но я не позволю человеку в таком тоне высказываться обо мне. Я мужчина, меня воспитало искусство, и я не боюсь постоять за себя!». По словам Моисеева, «Вячеслав раньше был более мужественным, что ли, вроде возраст у него такой красивый, а от него каким то таким бабским запахло», пишет Life.ru.