Кортни Кокс-Аркетт колет ботокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс-Аркетт открыто заявила журналу Elle, что колола себе ботокс. "Думаю, что это прекрасно и ужасно одновременно. Я пришла к доктору и он начал говорить: о, давайте используем ботокс вот тут и вот тут - а я стою и чувствую себя ничтожеством". Кортни, по ее словам, делала инъекции токсина ботилинума типа А. 44-летняя актриса поделилась с журналом, что больше всего в этой операции ее бесит парализующий мускулы эффект. "Объясняю доктору: слушайте, я актриса, я должна потом суметь двигать лицом. Когда люди не могут даже брови поднять - это ужасно. Я не говорю, что больше никогда не использую ботокс - но я ненавижу его!" Насчет пластических операций в целом Кортни имеет однозначное мнение: сначала надо посоветостваться с мужем Дэвидом Аркеттом, который против пластики и любит ее такой, какая она, Кортни, есть. "Для него очнеь важен этот вопрос - ему нарвится процесс старения. Дэвид считает, что он - прекрасен, так что я нахожусь под давлением ничего с собой не делать".