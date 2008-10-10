В семье внучки экс-премьер министра Украины Маши Фокиной траур…

У певицы умер любимый питомец… Дело в том, что вчера у известной певицы умер любимый собака. Лабрадор по кличке Мартин уже много лет проживал вместе с родителями Маши, но, несмотря на то, что певица живет в отдельной квартире, Мартин с самого детства был для нее самым любимым домашним животным, и Маша всегда очень любила с ним гулять. Причина смерти оказалась достаточно неожиданной – отравление. Накануне Машина мама Марина Игоревна купила отборное дорогое мясо и, как обычно, приготовила его для любимого Мартина, но к вечеру ему стало плохо. Мартина отвезли в ветеринарную клинику, где ему сделали уколы и процедуры, после которых его состояние улучшилось, но к утру он все же умер. «Мартину было 10 лет. За это время я к нему очень сильно привязалась, да и для моих родителей он был уже настоящим членом семьи… Из-за гастролей и загруженного графика у меня не получалось навестить родителей, поэтому я не видела Мартина целый месяц, но на протяжении этого времени мне он снился – теперь я понимаю, что он приходил со мной попрощаться. Мы решили провести Мартина с почестями и устроить неделю траура, ведь очень грустно расставаться с теми, кого мы приручаем…» - рассказывает Маша Фокина.