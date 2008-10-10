Эрик Клэптон сбрасывает стволы

Знаменитый гитарист Эрик Клэптон выставил на аукцион 13 единиц огнестрельного оружия. По прикидкам экспертов, «стволы» Клэптона потянут на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона долларов) Среди них есть два ружья, на которых выгравированы знаки владельца, сообщает Digitalspy.co.uk. «Оружейная комната в моем доме рассчитана на строго ограниченное количество стволов, поэтому сейчас мне приходится освобождать шкафы под новые ружья, которые я заказал», – объяснил журналистам Клэптон. Музыкант, как известно, является не только коллекционером, но и заядлым охотником, сообщает Showbiz Media.