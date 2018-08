МакКартни выложил в интернет бесплатный сингл из нового альбома

Сэр Пол МакКартни разместил в интернете сингл из нового альбома своего проекта The Fireman. Композиция "Nothing Too Much, Just Out Of Sight" доступна для бесплатного скачивания на сайте музыкального журнала New Musical Express. Помимо МакКартни в состав The Fireman входит музыкальный продюсер и басист Killing Joke Мартин Гловер, более известный под псевдонимом Youth, передает издание NME. 24 ноября проект выпускает свой третий диск под названием "Electric Arguments". На диск попали 13 электронных композиций, каждая из которых была сочинена и записана в течение одного дня. Одна из песен - "Lifelong Passion (Sail Away)" - ранее была уже обнародована на сайте Маккартни. По словам экс-битла, альбом "Electric Arguments" получился настолько неоднозначным, что может разрушить всю его музыкальную карьеру.