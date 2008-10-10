Слава лишилась волос

Певица Слава, решив ни на шаг не отставать от последних модных тенденций своих зарубежных коллег, сменила уже довольно длинные локоны на стильную короткую стрижку. Поводом к столь неожиданному шагу стала её совместная работа с британским певцом Крейгом Дэвидом. В итоге девушка изрядно укоротила роскошные локоны. Дело в том, что дуэт готовится к съёмкам своего дебютного клипа. Сценарий пока ещё находится в стадии разработки, но уже точно известно, что в новом видео Слава предстанет в сексуально-агрессивном образе, создание которого и потребовало от певицы столь разительных перемен. «Изначально, когда мы с режиссёрами обсуждали смену причёски, они предложили мне использовать парик, ведь на Западе это постоянно практикуется. Они не понимали, какой смысл ради одного клипа идти на такие жертвы. Но так как я за всё натуральное, то решила, пусть и стрижка у меня тоже будет своя, настоящая». Сразу по приезду в Москву, девушка, не сказав ни слова своим родным, отправилась к своему старому другу, известному стилисту Владу Лисовцу, и уже через несколько часов вышла из салона с новой модной стрижкой. «В последнее время меня очень тянуло к переменам, а так как в творческой деятельности они уже наступили, то теперь мне захотелось изменить что-нибудь и во внешности. Поэтому я с огромной радостью пошла на этот шаг и со спокойной душой состригла все свои локоны, которые после съёмок в «Параграфе 78» так долго растила».