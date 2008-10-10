Мэрайя Кэри подарила мужу праздник

Мэрайя Кэрри сделала подарок мужу – организовала вечеринку в честь его 28 дня рождения. Торжество состоялось в ночном клубе Pure в Лас-Вегасе. Сдается мне, знаменитостям там предоставляют существенные скидки, Кевин Федерлайн весной тоже отмечал свой день рождения именно там, сообщает Spletnik.ru. Всем гостям вечеринки супруг Мэрайи Ник Кэннон подарил несколько диджейских сетов, периодически призывая публику поприветствовать его прекрасную жену. Мэрайя и Ник поженились пять месяцев назад и с тех пор не расстаются. В Лас-Вегасе парочка совмещает полезное с приятным: Мэрайя снимается в клипе на новую песню.