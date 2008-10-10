Если бы Пэрис Хилтон была Президентом…

В необычном интервью с известным американским журналом Harpers Bazaar скандальная светская львица Пэрис Хилтон (Paris Hilton) вообразила себя Президентом США. Звезда ответила на вопросы издания в качестве вообразимого Президента Америки и рассказала о своем «президентском стиле»: «Я бы поддерживала американских дизайнеров и носила бы только их одежду, - говорит Пэрис, - Я бы отдала предпочтение Донне Каран (Donna Karan)». Мисс Хилтон также заявила, что вице-президентом была бы назначена известная певица Рианна (Rihanna), так как Пэрис считает ее «сексуальной».