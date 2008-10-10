Джанет Джексон возобновляет тур после болезни

Известная американская певица Джанет Джексон (Janet Jackson) сообщила, что на этой неделе она возобновит свой гастрольный тур «Rock Witchu Tour». Напомним, что недавно поп-звезда отменила ряд запланированных концертов из-за болезни, подробности которой не разглашаются. «Джанет, которая последние две недели находилась под наблюдением докторов, счастлива сообщить, что вскоре она вернется на сцену, - говорит ее представитель, - Она с радостью возобновляет свой тур и готова поделиться со своими поклонниками фееричными выступлениями». Отметим, что Джанет пришлось отменить свой концерт в Монреале, Атланте, Бостоне и Филадельфии. Пока неизвестно, по какой причине певицу госпитализировали в Монреале за час до начала концерта. Некоторые источники утверждают, что поп-звезда беременна, что и стало причиной отмены всех концертов, однако ее представитель опровергает данные слухи.