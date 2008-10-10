Бейонсе всегда знала, что выйдет замуж за Джей-Зи

Не прошло и полугода, как Бейонсе официально признала факт своего замужества в интервью журналу Essence. Свадьба рэппера Джей-Зи и Бейонсе прошла тихо, пригласили на нее только самых близких: "У нас с Джей-Зи настоящее чувство, мы не работаем на камеры. Мы долго встречались и всегда знали, что поженимся" сообщает Spletnik.ru. Бейонсе не мечтала о традиционном обручальном кольце, какое жених преподносит невесте. Вместо этого супруги сделали одинаковые татуировки с любимой цифрой "4" (день рождения Бейонсе приходится на 4 сентября, а Джей-Зи – 4 декабря, поженились они 4 апреля). 11 ноября выйдет новый альбом Бейонсе I’Am, в связи с чем она будет регулярно появляться на страницах многочисленных глянцевых изданий. Глядишь, и свадебные фото покажет.