Дель Торо продюсирует новый хоррор автора «Приюта»

Хуан Антонио Байона, дебютировавший в прошлом году с ужасным, в лучшем смысле этого слова, "Приютом", теперь снимет "Ненавистника" /Hater/ по книге Дэвида Муди. Второй полнометражный и первый англоязычный фильм режиссера снова будет продюсировать Гильермо дель Торо. Глен Маццара написал сценарий о том, как общество поражает эпидемия ненависти. По неизвестным причинам мирные добропорядочные граждане, вне зависимости от своего пола, возраста, расовой и иной принадлежности, неожиданно становятся безжалостными и жестокими убийцами. "Мне нравится идея этого фильма, который рассказывает о том состоянии страха, в котором мы живем в наше время", — сказал Байона. Раньше, кстати, предполагалось, что "Ненавистика" будет снимать сам Дель Торо, но нышений расклад тоже выглядит довольно симпатичным. Прежний итог коллаборации Байоны и Дель Торо "Приют", снятый за умеренные деньги, стал испанским кассовым хитом, собрав в мировом прокате 75 млн. долларов. И к тому оказался неплохим фильмом.