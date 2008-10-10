Guns N Roses анонсировали дату релиза долгожданного альбома

Американская рок-группа Guns N Roses определилась с датой релиза своего долгожданного нового студийного альбома «Chinese Democracy». Сегодня стало известно, что выход пластинки в Америке состоится 23 ноября этого года. Отметим, что долгожданный альбом будет продаваться исключительно в магазинах американской сети электроники Best Buy. Напомним, что свой шестой студийный альбом группа записывала с 1993 года, когда в свет вышел последняя пластинка коллектива «The Spaghetti Incident?». Помимо релиза нового альбома, в конце октября на лейбле Interscope будет переиздан на виниле дебютный альбом Guns N'Roses 1987 года «Appetite for Destruction».