Анджелина Джоли хочет девочку с Гаити

Не успели три месяца назад появиться на свет пятый и шестой отпрыски Анджелины Джоли, как она уже готовится к новому пополнению семейства. На нью-йоркской премьере "Подмены" Энджи рассказал журналу In Touch: "Да, мы хотим еще детей, своих или приемных". Друг семейства поведал изданию: "Сейчас их фаворит — Гаити. Энджи и Брэд были в ужасе от того положения, в котором там находятся дети, когда посещали страну два года назад. Они хотят девочку, немного моложе Захары". Юную эфиопку Джоли удочерила, напомним, в возрасте шести месяцев, в январе девочке исполнится четыре года. Также у нее есть двухгодовалая Шайло и новорожденная Вивьенн Марчелайн. Ну и еще трое сыновей. Но Джоли это все равно мало. Тут неизбежно возникает много вопросов. Например, на какой цифре Джоли и Питт остановятся? После какой цифры шутки про Энджи и ее потомство перестанут казаться смешными? Тем временем таблоиды все еще продолжают обсуждать рождение близнецов. Например, поговаривают, что Джоли вовсе не сбросила килограммы во время кормления грудью, как сама заявляла, а сделала абдоминопластику, то есть удалила складки на животе хирургическим путем. "Она не любит говорить об этом и даже упоминать, но некоторым друзьям они рассказали об операции", — сказал один из источников. Кстати, и о работе многодетная мать не забывает. Недавно Клинт Иствуд, бесконечно восхищавшийся актерскими талантами Джоли, в шутку предложил ей роль в "Человеческом факторе", посвященном жизни Нельсона Манделы в период Мирового Кубка по регби 1995 года. Джоли сказала в интервью MTV: "Я хочу снова у него сниматься! Мне нужна работа!". А Клинт ответил: "Может, сыграешь Манделу?"