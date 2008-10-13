Навозный конфуз Семенович

Красавица Анна Семенович едва не сорвала съемки нового клипа, лишь уловив запах, издаваемый ее партнершей по площадке. Режиссер был вынужден изменить сценарий и вырезать эпизоды, в которых Аня должна была доить буренку. Уж слишком напряженные сложились отношения у двух пышногрудых дам, сообщает Life. Клип Одна из самых сексапильных девушек нашего шоу-бизнеса Аня Семенович в очередной раз поразила публику. На этот раз вовсе не откровенной съемкой в мужском журнале. Этим сейчас никого не удивишь! Красавица блондинка снялась в клипе с живой коровой! Вот уж действительно - шокирующее видео. Гламурная Аня то рядом с буренкой, то на фоне свинячих голов распевает многообещающе: «Да, дам!» Страшно даже представить, какие эмоции охватят поклонников пышногрудой дивы... Запах Съемки, конечно же, не обошлись без эксцессов. Началось все с того, что Семенович напрочь отказалась... доить корову. И разрушила тем самым концепцию клипа, придуманную режиссером Аланом Бадоевым. Мужчина не стал спорить с девушкой. У Ани были более чем веские причины не поладить с животным. Пестрая буренка успела провиниться перед певицей. Не стесняясь, она нагадила прямо под звездные ноги Семенович. И нагоняй, который получило животное сначала от режиссера, потом от администратора съемочной группы, не остановило его. Коровьи лепешки появлялись на площадке с завидной регулярностью. - Она что, специально это делает? - нервно спросила Анна съемочную группу, перешагивая через огромные кучи дерьма. - Уберите это немедленно, а то корова пойдет на шашлык. В конце концов из-за беспардонности коровы съемки начались аж на четыре часа позже запланированного, так как вся группа, вместо того чтобы снимать, занималась уборкой дурно пахнущих лепешек.