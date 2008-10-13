Бритни Спирс рассказала о своем нервном срыве

Бритни Спирс впервые рассказала о своем нервном срыве, который так бурно обсуждался в прессе. В документальном фильме певица откровенно рассказывает о своем неуправляемом характере и о непрерывной борьбе с одиночеством. "Я сижу там и вспоминаю прошлое и это я, Я - способный человек. Что черт забери, я думала?"- говорит Бритни в интервью для MTV, которое выйдет 30 ноября, за два дня до выхода ее нового альбома. "Я много пережила в течение последних двух-трех лет, и о многом люди не знают." "Иногда я думаю, что я одинока, потому что я не очень открываюсь людям, ну вы понимаете, что имею на введу"- продолжает Бритни Спирс. "Вы закрыты для людей. Вам приходиться идти этим путем, это выглядит так, как будто вы застряли в этом месте: И что вы делаете? Вы исправляетесь с этим, и это - то, что я делаю. Я преодолеваю это ежедневно." В фильме показана закулисная жизнь певицы, которая сопровождается ее интервью о жизни в течение последних 2 лет. В картине бритни много говорит: о своем разводе, об аресте, центре реабилитации, о публичном эмоциональном срыве и о незабываемом ужасном выступлении на MTV Video Music Awards. Circus - шестой студийный альбом Бритни Спирс, выйдет в США 2 декабря 2008 года, в 27-й день рождения певицы, сообщает Daily Mail