Дженнифер Лопез подаст в суд на новостной веб-сайт

Известная певица Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez) планирует подать в суд на новостной веб-сайт, который опубликовал «ложную» информацию о том, что у поп-звезды случился нервный срыв. Журналист, работающий на популярный женский журнал Elle, Кевин Сессумс (Kevin Sessums) предоставил сайту TheDailyBeast дополнительные сведения из интервью с певицей, в которых затронул тему ее нервного срыва. Как известно, команда Дженнифер была против того, чтобы данная информация попала в прессу и запретил глянцевому изданию обсуждать в интервью тему «нервного срыва»: «Мы очень недовольны работой Кевина, - говорит представитель звезды, - Мы считаем, что это личное мнение журналиста, которое не должно влиять на карьеру нашей клиентки. За долгие годы работы с Дженнифер мы ни разу не видели ее не в своем уме и уверены, что у таких личностей, как она, не бывает нервных срывов». В защиту Кевина, новостной веб-сайт сделал заявление, в котором сообщил: «Опубликованная история прозвучала из уст самой Дженнифер, а Кевин лишь передал нам ее», - говорится в заявлении.