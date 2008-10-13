Аврил Лавин разводится с супругом из-за алкоголя и вечеринок

Известная канадская певица Аврил Лавин (Avril Lavigne) и ее супруг Деррик Уибли (Deryck Whibley) на грани разрыва, сообщают различные американские издания, сообщает Site UA. В отношениях звездных супругов, которые поженились в 2006 году, начались проблемы с того момента, как поп-звезда отправилась в мировой гастрольный тур. По словам источников, в отсутствие жены, Деррик пристрастился к алкоголю и вечеринкам. Помимо этого, музыкант из группы Sum 41 отказался продолжать работать в музыкальном бизнесе, так как его настигла депрессия из-за популярности его звездной супруги. Напомним, что ранее в этом году музыканта застали в объятиях неизвестной девушки в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, пока Аврил гастролировала по миру и зарабатывала деньги для их совместной жизни. «Как только Аврил вернулась домой, у них начались конфликты, - говорит источник, - Деррик не хочет, чтобы его супруга зарабатывала больше, чем он. Более того, он не может смириться с тем, что Аврил популярна, а его группа Sum 41 никому неинтересна».