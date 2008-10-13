Вторая дочь дорого обошлась мужу Алсу

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов заключили брак всего два с половиной года назад. За такой короткий срок иная семья только начинает вставать на ноги, но у этой пары все развивается стремительно. Буквально через несколько месяцев после свадьбы Алсу стала мамой дочери Сафины. Девочка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Молодая мама и новорожденная несколько месяцев провели в солнечной Калифорнии, скрываясь от холодной российской зимы и назойливых папарацци. Вторая дочь появилась у Алсу в конце апреля нынешнего года. На этот раз свое интересное положение певица не скрывала. Тем более, участвуя в шоу "Две звезды", при всем желании она не могла утаить от любопытствующих все растущий живот. В интервью певица откровенничала о радостях материнства и уверяла, что два ребенка далеко не предел. При наличии такого щедрого супруга детей можно действительно рожать хоть каждый год - было бы здоровье. Как пишет "Комсомольская правда", за рождение второй девочки Ян Абрамов презентовал жене шикарный дом стоимостью в пять миллионов долларов. Трехэтажный особняк площадью в 4000 квадратных метров в Подмосковье начали строить еще за несколько месяцев до рождения ребенка. Ян не жалеет средств на возведение нового семейного гнездышка. Говорят, только плитка стоит 1000 евро за один квадратный метр. Все комнаты в доме будут роскошно отделаны, но особое внимание уделяется детским. По просьбе Алсу их сделают светлыми, в романтическом стиле. А комната самой певицы станет подарком для нее от мужа. Интерьером занимаются четыре дизайнера, которые повсюду скупают антикварную и дизайнерскую мебель, а также предметы роскоши. По некоторым сведениям, работы будут закончены совсем скоро и семейство вселится в новый дом уже в ноябре.