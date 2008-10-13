Марина Девятова выступит в поддержку русской народной песни

28 октября в ЦДРИ Марина Девятова, при поддержке Министерства культуры РФ, даст сольный концерт для всех своих друзей, коллег и поклонников. Этот концерт можно назвать благотворительным вечером в поддержку русской народной песни. Марина Девятова споет для людей ценящих и почитающих народный фольклор, а так же для тех, у кого нет возможности ходить на платные концерты в клубах или казино. За много лет творческой деятельности у Марины появилось достаточно материала, который она хотела бы объединить в большую шоу-программу. На концерте прозвучат русские народные песни, классические композиции и дуэты с артистами Алексеем Гоманом, Владимиром Девятовым, группой «Баян-микс» и др.