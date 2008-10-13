Мадонна продолжает бить рекорды со своим туром

Королева музыкального мира Мадонна (Madonna) продолжает бить рекорды со своим фееричным гастрольным туром «Sticky & Sweet», который, по слухам, станет самым успешным турне этого года. Как сообщалось ранее, поп-дива планировала дать восемь стадионных концертов в Южной Америке – четыре шоу в Бразилии и по два в Аргентине и Чили. Однако теперь Мадонна порадует поклонников и даст не 8, а 11 полноценных стадионных концертов: пять в Бразилии и по четыре в Аргентине и Чили. По предварительным данным, за 58 концертов Мадонна заработает 276 миллионов долларов, благодаря чему данный тур станет одним из самых успешных турне в мире.