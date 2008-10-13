Гастрольный автобус Spice Girls уйдет с молотка

Легендарный гастрольный автобус поп-группы Spice Girls, который запомнился поклонникам команды по фильму 1997 года «Spiceworld: The Movie», уйдет с молотка. Стартовая цена столь уникального лота – 3,5 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Site UA. «Оригинально созданный компанией East Midlands, данный автобус был приобретен группой Spice Girls для съемок в фильме, - сообщается на аукционном сайте eBay, - Кинокомпания пожертвовала данный автобус в 1989 году. Надеемся, что это транспортное средство будет пополнять коллекцию памятных вещей известной пятерки». По официальным данным, аукцион завершится завтра, 11 октября.