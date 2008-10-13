Леонардо Ди Каприо приедет в Москву

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо планирует в этом году посетить первопрестольную: кинозвезду «выписали» на торжества, посвященные 60-летию автомобильного бренда Land Rover, сообщает Showbiz Media. Это будет первый визит Ди Каприо в Россию, сообщает газета «Московский комсомолец». Москва выбрана для празднования не случайно: на данный момент Россия является третьим по объемам продаж рынком сбыта для прославленной автомобильной марки (после США и Великобритании). Точная дата приезда Ди Каприо и другие подробности пока не сообщаются.