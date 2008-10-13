Надя Грановская вышла на подиум

Пышногрудая экс-"ВИА Гра" Надежда Грановская сменила сцену на подиум. У кого, как не у Нади, подходящие внешние данные и кто, как не она, способен профессионально владеть своим сексуальным телом? Одна из известных украинских дизайнеров в мастерстве дефиле Нади Грановской нисколько не сомневается, поэтому и пригласила жгучую брюнетку принять участие в качестве модели в показе своей новой коллекции. Напомним, что после расставания с группой "ВИА Гра" Надя Грановская вернулась в Киев и заняла место ведущей в программе "Невероятные истории любви". Успешный карьерный рост на телевидении не помешал Наде Грановской серьезно заниматься пением оперных и фольклорных композиций, а теперь она решила попробовать себя и в демонстрации одежды. "Мне нравится творчество украинских дизайнеров, - улыбается корреспонденту Дней.Ру Надя Грановская. – Я у них шьюсь. Поэтому с удовольствием приняла предложение принять участие в новом показе. Мне всегда хотелось почувствовать себя манекенщицей, но на подиуме я еще и спою". Отметим, что новая линия одежды с участием Грановской будет посвящена выдающейся оперной певице Марии Каллас. Поэтому без арий показ не обойдется. Грановская попробует войти в образ неподражаемой Каллас, что никогда и никому еще не удавалось. "На показе я спою известную арию "Самсон и Далила", - сексуальным голосом продолжает рассказывать Надя Грановская. – Когда-то эту арию пела сама Мария Каллас, одна из величайших оперных певиц. Она обладала харизмой и великим драматическим талантом, что редко бывает у оперных исполнителей. И конечно же, время от времени разные дизайнеры со всего мира посвящают ей свои коллекции".