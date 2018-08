СРОЧНО! Take That воссоединятся с Робби Уильямсом

Британская поп-группа Take That планирует принять в свой коллектив бывшего участника команды, известного исполнителя Робби Уияльмса (Robbie Williams), сообщает SIte UA. По словам музыкантов, артист готов к продолжительной работе с группой. Помимо этого, стало известно, что пока Take That и Робби не работают вместе и артист планирует выпустить сольную пластинку, после выхода которой ребята встретятся в студии и запишут совместный материал. Пока неизвестно, будет ли Робби систематически работать с коллективом.