Борис Моисеев покажет первые результаты работы школы танцев

16 октября Борис Моисеев и его шоу-балет выступят в Концертном зале «Космос». Ключевым моментом программы станет первое выступление учащихся школы танца «Premier-Ballet Studio». Подопечные Бориса Моисеева выйдут на большую сцену в составе шоу-балета, это будет их первая творческая практика. На концерт придут и родители юных танцоров, чтобы полюбоваться на способности своих чад. Стоит заметить, что школа танца «Premier-Ballet Studio» работает с 1 сентября этого года и уже готова показать первые результаты.