Медведев наградил маму Валерии

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Галине Николаевне Перфиловой – маме певицы Валерии – звания «Заслуженный работник культуры», сообщает Showbiz Media». Галина Николаевна проработала 46 лет педагогом фортепиано в детской школе искусств города Аткарска Саратовской области. В марте этого года ей исполнилось 70, и уже тогда приказ о присвоении звания лежал на столе у президента – правда, по различным причинам награждение пришлось отложить, сообщает Life.ru. Дмитрий Медведев лично поздравил маму «русской Мадонны», как любят у нас называть Валерию.