Анжелина Джоли: «Я не планировала рожать родных детей»

Известная голливудская актриса Анжелина Джоли (Angelina Jolie) дала интервью журналу W, в котором призналась, что не планировала рожать родных детей. Кинозвезда также заявила, что Брэд Питт (Brad Pitt), которого она «полюбила с первого взгляда», изменил ее жизнь. «Я думаю, что он изменил многое в моей жизни, - говорит она, - И главное, что он изменил – это мое отношение к рождению ребенка, ведь я никогда не планировала беременеть. Думаю, что я просто так сильно любила его, что открыла в себе желание родить ребенка. Внезапно мне захотелось этого. Я не могу этого объяснить». Помимо этого, Анжелина сообщила, что чувствует себя после родов еще более сексуальной благодаря своему супругу: «Я с мужчиной, который достаточно умен для того, чтобы смотреть на мое тело и видеть, насколько оно красиво, главным образом из-за того, какой путь оно прошло и что оно создало, - говорит Джоли, - Он искренне так считает. Поэтому я искренне чувствую себя еще более сексуальной. Я невероятно уважаю Брэда. Он помогает мне быть лучше и яро бороться за то, что я искренне люблю». Стоит отметить, что в новом выпуске журнала W появятся эксклюзивные снимки Анжелины, сделанные Брэдом через несколько недель после рождения близнецов пары.