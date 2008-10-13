Павла Зиброва чудом спасли в водах Турции!

На днях украинский Дон Жуан Павел Зибров вместе с любимой женой Мариной на пять дней посетили Турцию. А пригласил их туда давний друг, который решил отметить свой юбилей в турецком курортном городке Кемер. В пятизвёздочном отеле «Amara Dolce Vita» собралось около двадцати украинцев, гостей юбиляра, которому исполнилось 60 лет. Народный артист Украины, известный композитор и горячий поклонник женщин не удержался и на праздновании начал петь для именинника. В зал ресторана, где отмечался День рождения, начали сходиться украинские и российские туристы. Им хотелось увидеть концерт Павла Зиброва, но так, как праздник был для тесного круга друзей, работникам ресторана пришлось «попросить» посторонних и на ключ закрыть заведение. Павел Зибров на празднике был душой компании, но до этого ему довелось несладко. Певец захотел вдохнуть воздух экстремального отдыха и отважился на рафтинг. Марина Зиброва от затеи мужа отказалась, поэтому покорить специальную водную дорожку с настоящими преградами и бурным течением он решился со своими знакомыми. Снарядившись экипировкой, экстремалы отчалили на своей байдарке. Миновав несколько опасных поворотов и порогов, они не смогли справиться с управлением. Их лодка на большой скорости столкнулась с порогом и перевернулась. К счастью, ни Павел Зибров, ни его товарищи не получил никаких травм, а отделались лишь легким испугом, который чуть позже сменился продолжительным смехом и веселым настроением на все дни отдыха в Турции.