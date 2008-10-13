Началова подписала контракт с «Россией»

Юлия Началова вернулась на телевидение после декретного отпуска. Продолжительный перерыв в работе порядком утомил молодую маму, и артистка вновь захотела блистать на экранах телевидения. Совсем недавно Юля подписала новый договор с телеканалом «Россия». В новом сезоне она станет бессменной соведущей Николая Баскова в шоу «Субботний вечер». Пока Юля занималась воспитанием сынишки, Николаю приходилось вести программу буквально с кем придется. Теперь ситуация изменилась, сообщает Life. - Наконец-то Юля вернулась к работе, - рассказала нам директор Началовой. - Теперь она будет в эфире «России» каждую субботу. Напомним, что до рождения ребенка Юля вела программу «Субботний вечер» вместе с Николаем Басковым. Однако, когда стало известно, что в семье Юли Началовой и ее супруга известного футболиста Евгения Алдонина скоро будет пополнение, девушке пришлось оставить работу. Но долго горевать поклонникам красавицы не пришлось. Спустя всего лишь год она вернется на телеэкраны.