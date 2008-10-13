Ротару отдыхает в резиденции Меркель

61-летняя певица София Ротару собирается дать сразу два концерта в городе Томске, где она пользуется огромной популярностью. К приезду суперзвезды в городе даже асфальт проложили. Столь пристальное внимание к своей персоне певицу несколько смущает. Она отказалась от всех интервью и телесъемок и попросила оградить ее даже от внимания высоких гостей инновацинного форума, который сейчас проходит в Томске. В Томске звезда поселилась отдельно от своей труппы. Музыканты певицы остановились в далеко не фешенебельной гостинице «Томск-1», сама поп-дива расположилась в так называемом «домике Меркель» - особняке, где германский канцлер проживала во время своего визита в Томск в апреле 2006 года. Дача-резиденция с люкс-номерами оборудована по высшему разряду. Там есть просторная кровать из красного дерева, огромная ванная комната, кондиционер, мини-бар, спутниковый телефон, скоростной Интернет, плазменный телевизор и в придачу 50 каналов кабельного телевидения. Стоимость такого удовольствия - более 12 тысяч рублей в день, так что отдыхает София Михайловна на широкую ногу, как и подобает всенародной любимице.