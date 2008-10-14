Началова и Басков снова вместе

Юлия Началова была соведущей Николая Баскова в программе «Субботний вечер» на канале «Россия» – до тех пор, пока у певицы и ее супруга, футболиста Евгения Алдонина, не родился сын. Год спустя Началова возвращается на телеэкраны – в ту же программу: совсем недавно она подписала новый договор с телеканалом. «Наконец-то Юля вернулась к работе. Теперь она будет в эфире «России» каждую субботу», – цитирует сайт Newsmusic.ru директора певицы. Пока Юля занималась сыном, Баскову приходилось вести «Субботний вечер» со «случайными» людьми; теперь же мы снова увидим дуэт Басков–Началова.